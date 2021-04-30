Петербуржцев предупредили о прохладной погоде в начале мая

Петербуржцев предупредили о прохладной погоде в начале мая
В городе потеплеет до+10. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В Северной столице грядущие выходные обещаю быть относительно теплыми. Воздух прогреется до 10 градусов.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1-2 мая в городе будет без существенных осадков. Подует умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха в городе прогреется до +7…+10 градусов.

Существенные осадки не ожидаются. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что В начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири ожидается теплая погода, столбики термометров будут достигать отметки 20 градусов.

1 мая новости СПб погода


 

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