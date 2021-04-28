В Гидрометцентре рассказали о теплой погоде в Европейской России

В начале мая на юге Европейской России и на юге Западной Сибири ожидается теплая погода, столбики термометров будут достигать отметки 20 градусов.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«На юге Европейской России в первые дни мая температура будет близка к обычным значениям, 18–20 градусов. Это норма, но не выше. Конечно же, уже веселее», — цитирует его РИА «Новости».

По словам синоптика, на юге Западной Сибири также установится теплая погода.

«Температура от 16 до 20 градусов в Омской, Томской, Новосибирской областях», — отметил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче.