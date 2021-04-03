Жителям Петербурга рассказали, какой будет погода этим летом

Жителям Петербурга рассказали, какой будет погода этим летом
Петербуржцам обещают теплое лето. Фото: pixabay

Синоптики Гидрометцентра поделились с петербуржцами прогнозом погоды на лето 2021 года. Будет тепло, но жару стоит ждать только в августе.

Средняя температура воздуха в первые два месяца лета будет близка к климатической норме — вероятность этого около 60%. Но в августе в Северной столице будет значительно жарче, передают «Невские новости».

В июне средняя температура равняется примерно 15 градусам тепла, днем обычно около 20 градусов, а по ночам — 11 с половиной. В июле среднемесячная температура составляет 17,7 градусов, днем воздух прогревается до 22 градусов, а ночью — почти 14 градусов. Средняя петербургская температура в августе примерно такая же, как в июне, но ночью на два градуса холоднее.

Одновременно с этим синоптики предупреждают, что столь ранние прогнозы точны лишь на 65-70%. Более точный прогноз будет известен уже ближе к лету.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал о петербургской погоде в апреле.

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