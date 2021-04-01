Синоптик рассказал, какой будет погода в Петербурге в апреле

Эксперт заявил, что в Северной столице потеплеет, но иногда будут возвращаться холода.

Главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов рассказал, какой будет погода в городе в ближайший месяц. Об этом пишут «Невские новости».

Он отметил, что с сегодняшнего дня в городе будет плюсовая температура, вне зависимости от времени суток. При этом в скором времени может пойти снег, но температура воздуха все равно не опустится ниже ноля. Первую половину апреля в городе будет максимум плюс 11 градусов, а вот во второй декаде температура выдастся еще комфортнее.

Колесов допускает, что временно могут возвращаться холода, в таком случае столбик термометра может опуститься до минус шести градусов. Нестабильная погода влияет на паводки – уже сейчас повышается уровень воды в реках Ленобласти и нарушение льда в Финском заливе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что весной в Петербурге может начаться третья волна коронавируса.