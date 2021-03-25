Весной в Петербурге может начаться третья волна коронавируса

Третья волна коронавируса может прийти в Северную столицу уже в апреле — мае, предупредил первый зампред комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

По мнению Сараны, третью волну ковида может спровоцировать появление новых штаммов коронавируса и мутации уже циркулирующих в стране.

Чиновник заявил, что избежать очередной подъем заболеваемости можно будет с помощью более активной вакцинации. Все переболевшие могут привиться от коронавируса через полгода после выздоровления, поскольку к этому времени иммунитет к инфекции угасает.

В Смольном посчитали, что в городе должно быть вакцинировано как минимум 1,2 млн человек для формирования коллективного иммунитета. Но Минздрав настаивает, что привито должно быть 60% взрослого населения — это 2,6 млн рублей. В настоящий момент закончили цикл вакцинации порядка 250 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Ленобласти не планируют смягчать ковид-ограничения.