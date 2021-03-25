Власти Ленобласти не планируют смягчать ковид-ограничения

Дрозденко сообщил, что ограничения по коронавирусу пока снижать не планируют. Фото: Администрация Ленинградской области

Дрозденко сообщил, что ограничения по коронавирусу пока снижать не планируют. Фото: Администрация Ленинградской области

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что в ближайшее время в регионе не будут снимать коронавирусные ограничения, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19.

Глава региона заявил на заседании правительства 24 марта, что не видит причин снимать оставшиеся ограничения. Он отметил, что жители красной зоны регулярно обращаются к властям с просьбой вывести населенные пункты из этой зоны. Однако, по словам Дрозденко, действия правительства вызваны желанием обеспечить безопасность и здоровье жителей.

Дрозденко добавил, что решение об отмене ограничительных мер будет приниматься на основе статистики по зараженным, а не по желанию населения. Губернатор подчеркнул, что власти не хотят допустить неуправляемой ситуации.

Представитель Роспотребнадзора Ленобласти поддержал главу региона: «Да, вышли на плато, но какого-то тренда к снижению мы не наблюдаем».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти в листе ожидания на вакцинацию от коронавируса находятся 42 тысячи человек.