В Ленобласти в листе ожидания на вакцинацию от коронавируса находятся 42 тысячи человек

В Ленобласти в листе ожидания на вакцинацию от коронавируса находятся 42 тысячи человек
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Пока что темпы поставки препарата довольно небольшие.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что в регионе есть 42 тысячи желающих привиться от коронавируса, но у них нет такой возможности из-за нехватки препаратов. Поставки остаются небольшими, вопрос решается. Об этом сообщили в администрации региона.

Политик отметил, что готовится дорожная карта по поставкам вакцины в регион, так что скоро процесс вакцинации наладится. Известно, что полный цикл иммунизации прошли 42 тысячи человек.

Напоминаем, что о дефиците вакцины стало известно на этой неделе. После этого в регион завезли более 15 тысяч доз препарата.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки коронавирус унес жизни 37 петербуржцев.

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