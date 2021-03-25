В Ленобласти в листе ожидания на вакцинацию от коронавируса находятся 42 тысячи человек

Пока что темпы поставки препарата довольно небольшие.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что в регионе есть 42 тысячи желающих привиться от коронавируса, но у них нет такой возможности из-за нехватки препаратов. Поставки остаются небольшими, вопрос решается. Об этом сообщили в администрации региона.
Политик отметил, что готовится дорожная карта по поставкам вакцины в регион, так что скоро процесс вакцинации наладится. Известно, что полный цикл иммунизации прошли 42 тысячи человек.
Напоминаем, что о дефиците вакцины стало известно на этой неделе. После этого в регион завезли более 15 тысяч доз препарата.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки коронавирус унес жизни 37 петербуржцев.