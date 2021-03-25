За сутки коронавирус унес жизни 37 петербуржцев

За сутки коронавирус унес жизни 37 петербуржцев
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

В Петербурге за прошедшие сутки зарегистрировали 37 случаев смерти от коронавируса. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с распространением КОВИД на территории России.

Об этом стало известно в четверг, 25 марта. Всего с начала пандемии в городе число летальных исходов достигло 12 066.

Также за минувшие 24 часа в Северной столице 1 273 человека сумели побороть болезнь. положительные тесты на выявление болезни сдали еще 804 петербуржца.

В России подтвердили 9 221 случай заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны. Скончались 393 пациента. Вылечиться от COVID-19 смог 10 881 пациент.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 20%.

новости СПб пандемия умершие от коронавируса


 

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