Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 20%

Заболеваемость коронавирусом в Петербурге за неделю выросла на 20%
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи COVID-19. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Северной столице за неделю заболеваемость коронавирусом увеличилось на 22,6%.

Петербуржцы стали чаще обращаться за помощью к врачам. Накануне, 24 марта в медучреждения города обратились 904 пациента. Для сравнения, 17 марта помощь медиков потребовалась 737 петербуржцам.

Как сообщила пресс-служба Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции, при этом количество госпитализированных и общее количество активно больных COVID-19 снизилось.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в среду COVID-19 подтвердили еще у 807 жителей Петербурга. Летальная статистика пополнилась 35 случаями.

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