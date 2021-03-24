COVID-19 подтвердили еще у 807 жителей Петербурга

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге подтвердили новые смерти от коронавируса. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 807 горожан сдали положительные тесты на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Таким образом, с начала пандемии в Петербурге выявлено 389 464 заболевших. Об этом в среду, 24 марта, сообщает оперативный штаб.

Еще 705 пациентов были выписаны из стационаров города по выздоровлению и после получения двух отрицательных тестов на коронавирус. Общее количество выздоровевших в городе на Неве приближается к 340 тысячам. Летальная статистика пополнилась 35 случаями.

Лидером по суточной заболеваемости сегодня стала Москва. Следом идет Северная столица, а на третьем месте оказалась Московская область. В Ленинградской области за сутки обнаружили 121 нового инфицированного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на ИВЛ остаются 189 тяжелых больных коронавирусом.