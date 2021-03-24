В Петербурге на ИВЛ остаются 189 тяжелых больных коронавирусом

В Петербурге на ИВЛ остаются 189 тяжелых больных коронавирусом
Аппараты ИВЛ жизненно необходимы при пневмонии. Фото: Pixabay

В ковидных стационарах Петербурга доля пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии, составляет 27%. Об этом говорится в отчете координационного совета.

На аппаратах искусственной вентиляции легких в настоящий момент находятся 189 коронавирусных пациентов.

По сравнению с предыдущим вторником в Северной столице на 15% увеличилось число обратившихся за медицинской помощью пациентов COVID-19. Одновременно с этим на 11% снизилось количество ковид-пациентов с ассоциированными состояниями.

Также стало уменьшилось суточное количество госпитализаций и число активных пациентов. Отмечается, что тенденции к снижению второй волны пандемии сохраняется, но вероятность третьей волны также сохраняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бесплатные лекарства от COVID-19 получили более 132 тысяч петербуржцев.

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