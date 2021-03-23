Бесплатные лекарства от COVID-19 получили более 132 тысяч петербуржцев

В Петербурге продолжают оказывать бесплатную лекарственную терапию пациентам с коронавирусом, находящимся на амбулаторном лечении.

Сейчас бесплатные лекарства получают более 12 тысяч амбулаторных больных, в том числе 428 пациентов, которые были выписаны из стационаров. Полностью вылечились более 132 тысяч человек.

Необходимые препараты начали бесплатно выдавать с ноября прошлого года. Из могут получить горожане с коронавирусом, которые лечатся дома под наблюдением врачей. На эти цели из федерального бюджета Северной столице направили почти 840 млн рублей. Смольный же потратил на лекарства более 321 млн рублей.

За последние два месяца доля амбулаторных пациентов, получающих бесплатные лекарства, достигла 96,3%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что студенты медицинских вузов Петербурга, лечившие больных с COVID-19, вернулись к обучению.