Студенты медицинских вузов Петербурга, лечившие больных с COVID-19, вернулись к обучению

Больных коронавирусом в настоящее время лечат в 13 городских и двух федеральных стационарах. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Больных коронавирусом в настоящее время лечат в 13 городских и двух федеральных стационарах. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Северной столице студенты и преподаватели медицинских вузов, которых привлекали для помощи в лечении коронавирусных больных, вернулись к очному обучению.

Как сообщили в Смольном, в городе больше не наблюдается дефицит медиков в связи со снижением заболеваемости коронавирусом и общего числа активных пациентов.

В пик пандемии в петербургских медучреждениях было развернуто более 12,5 тыс. ковидных коек. Сейчас из работы с COVID-19 выведены более половины – 6290 коек. Больных коронавирусом в настоящее время лечат в 13 городских и двух федеральных стационарах. В них есть более 6,2 тыс. мест для больных ковидом и пневмониями, из них свободны 26%.

В первичном звене с COVID-19 работают 14,7 тыс. медиков. В ковидных стационарах — 7,2 тыс. медиков, а в скорой помощь — более 4 тыс. сотрудников.

По данным Роспотребнадзора, за последнюю неделю заболеваемость снизилась на 5%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская компания BIOCAD удвоит объемы производства вакцины от COVID-19.