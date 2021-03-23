Петербургская компания BIOCAD удвоит объемы производства вакцины от COVID-19

Еще один производственный комплекс биотехнологической компании BIOCAD, базирующейся в Северной столице, перепрофилируют для выпуска вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом заявил руководитель компании Дмитрий Морозов в ходе совещания по вопросу производства вакцины с президентом РФ Владимиром Путиным. На сегодняшний день, по данным директора BIOCAD, предприятие выпустило 3 млн комплекта препарата, состоящего из двух доз.

Предполагается, что запуск второго комплекса позволить вдвое увеличить объемы производства. В общей сложности, за ближайшие полгода планируют выпустить 80 млн доз вакцины. Напомним, что сейчас в России, помимо «Спутника V», зарегистрировано еще две вакцины: «ЭпиВакКорона» от новосибирского «Вектора» и «КовиВак» от Центра имени М. П. Чумакова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые приступили к испытанию «Спутника V» в виде капель для носа.