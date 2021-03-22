В России стартовали испытания вакцины «Спутник V» в виде капель для носа

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

В Центре Гамалеи стартовали исследования нового типа вакцины “Спутник-V” в виде капель. Об этом рассказал глава Центра Александр Гинцбург.

По его словам, новая форма препарата лишена каких-либо побочных эффектов (это уже показали первые опыты) и потому в будущем может быть использована для иммунизации детей младшего возраста

Как сообщил «Интерфакс», Гинцбург отметил, что исследования интерназальной формы вакцины могут завершиться уже в 2021 году.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что шведские компании выразили готовность производить «Спутник V».