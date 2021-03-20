Шведские компании выразили готовность производить «Спутник V»

Шведские компании выразили готовность производить «Спутник V»
В Швеции заявили о готовности производить российскую вакцину. Фото: pixabay.com

Препарат пока что проходит проверку в Евросоюзе.

Шведские компании заявили, что готовы производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V «. Об этом сегодня, 20 марта, пишет газета Svenska Dagbladet.

Представителей одной из них отметил, что есть возможность производить препарат, но уже сейчас понятно, что компания может столкнуться с нехваткой мощностей для масштабного производства.

Эксперты добавляют, что в мире должны пользоваться всеми существующими вакцинами. Если «Спутник V» будут делать в Европе, то ситуация станет прозрачнее.

Напоминаем, что препарат ждет одобрения от стран Евросоюза. На исследования может потребоваться около двух месяцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инфекционист спрогнозировал новый подъем заболеваемости коронавирусом.

евросоюз производство Спутник V швеция


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Москвы в ДТП пострадал чемпион Европы по баскетболу
Шведские компании выразили готовность производить «Спутник V»
Старший сын Джоли и Питта дал показания против отца
В Черногории рассказали, когда планируется открытие авиасообщения с Россией
Байден готов поговорить с Путиным, но не называет точную дату
В Черном море заметили корабль НАТО: российские военные ведут наблюдения за ним
Особняк Нобеля в Петербурге стал жертвой вандалов
СКА обыграл «Динамо», сравняв счет в серии плей-офф Кубка Гагарина