Шведские компании выразили готовность производить «Спутник V»

В Швеции заявили о готовности производить российскую вакцину. Фото: pixabay.com

В Швеции заявили о готовности производить российскую вакцину. Фото: pixabay.com

Препарат пока что проходит проверку в Евросоюзе.

Шведские компании заявили, что готовы производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V «. Об этом сегодня, 20 марта, пишет газета Svenska Dagbladet.

Представителей одной из них отметил, что есть возможность производить препарат, но уже сейчас понятно, что компания может столкнуться с нехваткой мощностей для масштабного производства.

Эксперты добавляют, что в мире должны пользоваться всеми существующими вакцинами. Если «Спутник V» будут делать в Европе, то ситуация станет прозрачнее.

Напоминаем, что препарат ждет одобрения от стран Евросоюза. На исследования может потребоваться около двух месяцев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что инфекционист спрогнозировал новый подъем заболеваемости коронавирусом.