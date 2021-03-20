Инфекционист спрогнозировал новый подъем заболеваемости коронавирусом

Инфекционист спрогнозировал новый подъем заболеваемости коронавирусом
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

Он отметил, что многие россияне перестали соблюдать меры предосторожности.

Инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что в России ожидается новый подъем заболеваемости коронавирусом. Своим мнением он поделился в беседе с радио Sputnik.

Он считает, что многие россияне перестали соблюдать меры предосторожности. Они не носят средства индивидуальной защиты и не помнят о важности социальной дистанции. В связи с этим коронавирус продолжает распространяться между людьми, что может спровоцировать рост зараженных. Тимаков прогнозирует, что эпидемиологическая обстановка изменится в худшую сторону уже в середине апреля.

При этом эксперт уверен, что ситуация все равно лучше, чем в Европе. Все дело в формировании коллективного иммунитета.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Германия и Италия думают о закупках «Спутника V».

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