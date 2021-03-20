Германия и Италия думают о закупках «Спутника V»

Германия и Италия думают о закупках &#171;Спутника V&#187;
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Власти готовы пойти на такой шаг, даже если ЕС не одобрит применение препарата.

Власти Германии и Италии раздумывают над закупкой российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом пишет РИА Новости.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страна в первую очередь будет использовать препараты, одобренные Европейским агентством лекарственных средств. При этом она не исключает, что Германия закупит российскую вакцину, не дожидаясь выдачи соответствующего разрешения.

Премьер-министр Италии Марио Драги поддержал Меркель, отметив, что ее слова — это «нормальный прагматизм». Он убежден, что если европейская координация не работает, то ничего не остается, кроме как действовать самостоятельно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Дании после вакцинации от коронавируса умер чиновник.

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Германия и Италия думают о закупках «Спутника V»