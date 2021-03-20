В Дании после вакцинации от коронавируса умер чиновник

Эксперты пока не выяснили, есть ли взаимовязь между смертями и вакциной. Фото: pixabay.com

Эксперты пока не выяснили, есть ли взаимовязь между смертями и вакциной. Фото: pixabay.com

Политика угодил в больницу из-за появления тяжелых симптомов после прививки.

В Дании скончался чиновник после того, как сделал прививку от коронавируса препаратом AstraZeneca. Об этом сегодня, 20 марта, сообщает РИА Новости.

Известно, что сотрудник муниципалитета столичного региона прошел вакцинацию, после чего у него появились тяжелые симптомы. Его госпитализировали, но врачи не смогли спасти мужчине жизнь. Также отмечается, что в больницу угодил еще один чиновник, о его состоянии ничего не говорится.

В Дании умер второй человек после вакцинации. Первым стала 60-летняя женщина – она сделала укол и умерла через две недели. Эксперты выясняют, какова связь между вводом препарата и летальными исходами.

Дания уже приостановила использование вакцины и пока что власти не приняли решение, продолжать ли им пользоваться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что от коронавируса в Петербурге скончались еще 36 человек. Отметим, что днем ранее в городе на Неве скончались 38 человек, то есть на два человека больше.