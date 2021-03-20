От коронавируса в Петербурге скончались еще 36 человек

От коронавируса в Петербурге скончались еще 36 человек
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

В Петербурге за сутки подтвердили 36 смертей от коронавируса. Об этом сегодня, 20 марта, сообщили в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.

Отметим, что днем ранее в городе на Неве скончались 38 человек, то есть на два человека больше.

Северная столица занимает второе место в антирейтинге по числе летальных исходов от коронавируса, на первом — Москва, где за сутки умерли 54 пациента с COVID-19. Следом идет Подмосковье с 23 летальными исходами. В Ленобласти от ковида умерли еще 14 человек. Статистика смертности по всей России пополнилась 392 жертвами коронавируса.

В общей сложности, с начала пандемии жертвами коронавируса в Петербурге стали 11 800 человек. В целом по России умерли от COVID 94 659 пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупредили о высокой вероятности третьей волны COVID-19.

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