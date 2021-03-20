Петербуржцев предупредили о высокой вероятности третьей волны COVID-19

В Смольном жителей Петербурга предупредили, что вероятность третьей волны заболеваемости коронавирусом выросла до высокой.

Как сообщает Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, предотвратить очередной большой всплеск заболеваемости COVID-19 или сгладить его может массовая вакцинация населения и коллективный иммунитет.

Межведомственный совет и городской комитет по здравоохранению призвали жителей Северной столицы, у которых нет медицинских противопоказаний к вакцинации, привиться от ковида.

В настоящий момент темпы вакцинации в городе оставляют желать лучшего. Всего в городе привили 322 тыс. человек, из них 225 тыс. прошли полный этап вакцинации. За прошлые сутки первый компонент вакцины получили 3 331 человек, а второй — 7 688. При этом Смольный планировал, что ежедневно будут вакцинировать 20 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургские врачи рассказали об опасных последствиях COVID-19 для детей.