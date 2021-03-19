Петербургские врачи рассказали об опасных последствиях COVID-19 для детей

Дети могут столкнуться с последствиями коронавируса спустя от 1 до 6 месяцев после заражения, при этом даже не догадываясь, что переболели ковидом. Фото: pixabay

Дети могут столкнуться с последствиями коронавируса спустя от 1 до 6 месяцев после заражения, при этом даже не догадываясь, что переболели ковидом. Фото: pixabay

Коронавирусная инфекция может иметь опасные отложенные последствия для детей, рассказала главный врач детской больницы №1 Санкт-Петербурга Елена Плотникова.

Как объясняет медик, иностранные специалисты начинают сталкиваться с тяжелыми клиническими случаями среди детей: у маленьких пациентов выявляют поражения органов кроветворения, сердечно-сосудистой и нервной систем, желудочно-кишечного тракта. Дети страдают от миокардитов, аритмии, проблем с желудком и кишечником и других недугов, рассказала Плотникова газете «Петербургский дневник».

При этом юные пациенты, по словам их родителей и их самих, не болели COVID-19. Тесты, однако, показали обратное. Таким образом, главная коварность коронавируса для детей в том, что если у взрослых осложнения видны сразу, то у малышей этот процесс может занять от месяца до полугода с момента заболевания, которое само по себе также может протекать бессимптомно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, можно ли прививаться от коронавируса людям с ревматическими заболеваниями.