Врач объяснил, можно ли прививаться от COVID-19 людям с ревматизмом

Врач объяснил, можно ли прививаться от COVID-19 людям с ревматизмом
Привиться от коронавируса могут люди с остеоартритом, подагрой и спондилоартритом. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Главный внештатный специалист ревматолог Комитета по здравоохранению Петербурга Вадим Мазуров рассказал, есть ли противопоказания к вакцинации от коронавируса у пациентов, страдающих ревматическими заболеваниями.

В ролике, опубликованном на странице комитета в социальной сети «ВКонтакте» врач объяснил, что ревматизм включает в себя не только активные воспалительные заболевания, но и недуги без выраженных воспалительных проявлений и без поражений внутренних органов.

Сейчас эксперты считают, что горожанам, не имеющим высокой степени активности воспалительного процесса и принимающим препараты, которые могут стать причиной недостаточного количества выработки антител, прививка от COVID-19 необходима. Таких пациентов врач разделил на три подгруппы по видам болезней — остеоартрит, спондилоартрит и подагра. Людям с другими недугами придется подождать, пока специалисты определят оптимальные для них методы и препараты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аспирин вдвое снижает смертность при коронавирусе.

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Врач объяснил, можно ли прививаться от COVID-19 людям с ревматизмом