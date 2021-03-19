Ученые выяснили, что пациенты с COVID-19, принимавшие аспирин, на 47% реже умирают

Ученые объяснили эффективность аспирина при лечении COVID-19. Исследование было опубликовано в журнале Anesthesia & Analgesia.

Команда ученых во главе со специалистами из Университета Джорджа Вашингтона объяснили, что способность аспирина предотвращать свертывание крови может помочь пациентам с COVID-19, которые часто умирают от закупорки артерий.

Аспирин — препарат недорогой и продается без рецепта.

В основном он применяется для снижения разного вида боли.

Также он принимается, чтобы разжижить кровь, то есть уменьшить риск инфарктов и инсультов.

Ученые заинтересовались связью аспирина и COVID-19 потому что поняли, что у пациентов появляются сгустки крови, которые образовываются по всему телу.

Результаты исследования показали, что пациентам, принимавшим аспирин, на 44% реже требовалась искусственная вентиляция легких и на 43% реже интенсивная терапия.

Также они на 47% реже умирали от COVID-19.

Однако ученые предупреждают, что не стоит заниматься самолечением при COVID-19 и пить аспирин без назначения врача.

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