Елена Малышева назвала лучший способ сбить температуру при коронавирусе

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, почему лучше сбивать температуру при коронавирусе парацетамолом.

Она отметила универсальность этого препарата.

«Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное — он разрешен бремененным и кормящим матерям», — пояснила Малышева.

Однако аспирин может нанести вред детям младше 12 лет.

«Он вызывает судороги, если его дают для снижения температуры», — отметила Малышева.

Также хорошо можно пить ибупрофен. Это препарат подходит, как взрослым, так и детям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что чтобы сделать прививку от Covid-19, считает заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева, нужно учитывать состояние организма. Так, вакцинация противопоказана некоторым категориям граждан.