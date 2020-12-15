Беременные женщины, несовершеннолетние дети и «хроники» не смогут привиться от коронавируса

Чтобы сделать прививку от Covid-19, считает заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева, нужно учитывать состояние организма. Так, вакцинация противопоказана некоторым категориям граждан. Gazeta.SPb рассказывает, каким именно.

Требования к вакцинации против коронавируса, по словам Катаевой, точно такие же, как и для любой другой. Перед тем, как отправиться на процедуру, нужно обратить внимание на состояние своего организма. Так, прививка, говорит специалист петербургского Роспотребнадзора, противопоказана тем, у кого на компоненты препарата наблюдаются аллергические реакции, гражданам с острыми инфекционными и неинфекционными, злокачественными и хроническими заболеваниями в стадии обострения, а также при иммунодефиците.

«Прежде чем проводить вакцинацию, естественно, человек, который планирует сделать прививку, должен обратиться к врачу. Врач должен дать пропуск на проведение данной вакцинации», — рассказала в ходе пресс-конференции заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Петербургу Ирина Катаева.

С этому списку специалист добавила беременных женщин, женщин в период вскармливания детей и детей до 18 лет.

Напомним также, что против коронавируса пока не прививают пожилых людей старше 60 лет. Дело в том, что вакцину на таких добровольцах еще только начали испытывать. По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, это ограничение может быть снято по итогам третьей фазы клинических тестов. Кроме того, вирусологи считают, что вакцина на основе аденовируса в пожилом возрасте переносится тяжелее.

При этом первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Анрей Сарана выразил надежду на то, что старшее поколение можно будет начать прививать уже с января. А главный внештатный специалист эпидемиолог комитета по здравоохранению Ленинградской области Елена Хорькова заявила, что 47 регион в плане применения вакцин против коронавируса работает по имеющимся инструкциям.

«В них [инструкциях] написаны возрастные ограничения с 18 до 60 лет. И мы вынуждены придерживаться данных параметров. Как только вакцинация и возрастные группы будут расширены, мы, конечно же, приступим к этому этапу. Но сегодня это 18-60 лет», — сказала она.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге от коронавируса уже привились 254 человека.