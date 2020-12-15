Коронавирус стал причиной смерти еще 64 жителей Петербурга

Коронавирус стал причиной смерти еще 64 жителей Петербурга
В Петербурге подтвердили новые случаи смерти от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 64 смерти от заболеваний, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно во вторник, 14 декабря. По данным оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом в России, жертвами ковида за время пандемии в Северной столице стали 6388 местных жителей. За минувшие сутки медики сняли диагноз 1903 пациентам, которые сдали повторные отрицательные тесты на COVID-19.

В России общее число летальных исходов от ковида достигло 47 тыс. 391, включая 450 смертей, зарегистрированных за последние 24 часа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог объяснил, чем коронавирус отличается от других инфекций. При этом этот признак можно встретить и у пациентов, подхвативших грипп и другие вирусы.

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