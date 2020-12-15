Иммунолог объяснил, чем коронавирус отличается от других инфекций

Иммунолог объяснил, чем коронавирус отличается от других инфекций
Основной симптом коронавируса - потеря вкуса и обоняния. Фото: unsplash

Российский врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал основной признак коронавирусной инфекции, который отличает его от других заболеваний.

Врач заявил в беседе с «Лентой.ру», главными симптомами коронавируса являются потеря обоняния и вкуса. При этом этот признак можно встретить и у пациентов, подхвативших грипп и другие вирусы, однако для них жто менее характерно.

Болибок отметил, что вкусы и запахи пропадают у больного не сразу, а примерно на второй неделе заболевания коронавирусом.

По словам специалиста, больные, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме, к этому моменту уже оказываются в медучреждении с пневмонией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названа причина изменения вкуса и запахов у пациентов после коронавируса.

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