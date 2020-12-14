Названа причина изменения вкуса и запахов у пациентов после коронавируса

Пациенты жалуются на специфический вкус у еды после коронавируса. Фото: pixabay

Пациенты жалуются на специфический вкус у еды после коронавируса. Фото: pixabay

Переболевшие россияне коронавирусом жалуются на изменения рецепторов вкуса и запахов. Многие продукты пациенты после Covid-19 ощущают со специфическим вкусом.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на вирусолога Юлию Дешеву, связано данное изменение с негативными последствиями новой болезни. В первую очередь, у пациентов происходят неврологические осложнения.

«Отек в районе нервных волокон, из-за которого происходят неврологические нарушения. Это зависит от множества факторов и встречается не у каждого переболевшего», – заявила вирусолог.

Таким образом, Юлия Дешева отметила, что восстановительный период после болезни может занимать несколько месяцев. По словам эксперта, в это время можно употреблять более легкую пищу, если остальная вызывает специфическую реакцию. Например, отлично подойдут каши и детское питание.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Россия вышла на плато по коронавирусу.