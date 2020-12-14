Россия вышла на плато по COVID-19

Остановить распространение сможет только вакцинация до 70% населения России. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Остановить распространение сможет только вакцинация до 70% населения России. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Россия вышла на плато по коронавирусу. Об этом рассказал врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По его словам, с выходом на плато достигнута цель системы здравоохранения: соотнести число людей, которым требуется стационарное лечение, с ресурсами — количеством коек, аппаратуры, лекарств, врачей.

Как сообщили «РИА Новости», врач подчеркнул, что остановить распространение сможет только вакцинация до 70% населения России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России за сутки выявили новую коронавирусную инфекцию у 27 328 человек в 84 регионах страны. Также в течение воскресенья в связи с выздоровлением из больниц выписали 18 562 человек. Жертвами ковида стали 450 человек.