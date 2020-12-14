За последние сутки еще 27,3 тысячи россиян подхватили коронавирус

За последние сутки еще 27,3 тысячи россиян подхватили коронавирус
Судя по статистике, заболевание замедлило темпы распространения, однако вирус и не собирается стихать. Фото: pixabay

По данным оперативного штаба на утро 14 декабря, в России за сутки выявили новую коронавирусную инфекцию у 27 328 человек в 84 регионах страны.

При этом у более чем 5 тысяч COVID-19 выявлен как у контактных лиц, без клинических проявлений болезни. Таким образом, с начала пандемии столкнулись с коронавирусом 2 681 256 россиян — заболевание не миновало ни один региона страны. Кроме того, за сутки жертвами ковида стали 450 человек. В общей сложности, погибли, не справившись с вирусом, 47 391 пациент.

Также в течение воскресенья в связи с выздоровлением из больниц выписали 18 562 человека. Нарастающим итогом количество пациентов, успешно победивших COVID-19, выросло до 2 124 797 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице за сутки коронавирусную инфекцию нового типа обнаружили у 3 771 человека.

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