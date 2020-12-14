В Петербурге коронавирус подхватил еще 3 771 человек

В Петербурге коронавирус подхватил еще 3 771 человек
Петербург на первом месте в России по смертности от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 3 771 человека. Город остается на втором месте среди регионов России по заболеваемости новым вирусом.

Об этом стало известно в понедельник, 14 декабря. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, лидирует в указанном списке Москва, где за сутки выявили 5 874 заболевших Covid-19. На третьем месте оказалась Московская область — 1 484 новых инфицированных. В Ленобласть — 221 человек подхватил коронавирус.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у пациентов с коронавирусом есть особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение инфекции.

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