У больных коронавирусом нашли общую особенность иммунитета

Ученые Йельского университета пришли к выводу, что у пациентов с коронавирусом есть особенность иммунитета, которая влияет на тяжелое течение инфекции.

По словам исследователей, большое число аутоантител в крови не только провоцировали осложнения при коронавирусе, но и становились причиной длительного течения инфекции, сообщает Guardian.

В ходе исследования сравнили иммунные реакции у пациентов и незараженных людей. Выяснилось, что у зараженных множество антител с отклонениями от нормы, которые блокировали противовирусную защиту, уничтожали полезные иммунные клетки и атаковали организм.

Оказалось, что чем больше у пациентов аутоантител было в крови, тем хуже они переносили инфекцию. В то время как определенное количество аутоантител было у некоторых пациентов до заражения коронавирусом, другие появлялись по мере прогрессирования инфекции.

У более 5 процентов госпитализированных были аутоантитела, которые ослабляли ключевой элемент иммунной защиты, управляемый белками под названием интерферон.

По последним данным с начала пандемии число зараженных достигло в мире 72 099 492 человек, выздоровели 47 064 863, число смертельных исходов достигло 1 610 336.

России с начала пандемии выявлено 2 653 928 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 46 941 летальный исход, выздоровело 2 106 235 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге откроют 64 пункта для вакцинации от коронавируса. Всего в город на данный момент поступили 2 тыс. 42 дозы вакцины «Спутник V». До Нового года в Северную столицу поступит еще пару тысяч.