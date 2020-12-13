Гинцбург назвал срок действия вакцины «Спутник V»

Вакцина будет действовать около двух лет. Фото: pixabay

Вакцина будет действовать около двух лет. Фото: pixabay

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках действия отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». По его словам, она действует дольше, чем препарат американского производства.

В эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube специалист заявил, что вакцина способна защитить организм привившегося человека от коронавируса на срок до двух лет. По его словам, разработанная в США вакцина Pfizer действует всего до 5 месяцев. Гинцбург уточнил, что эта информация будет проверяться экспериментальным путем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге откроют 64 пункта для вакцинации от коронавируса. Всего в город на данный момент поступили 2 тыс. 42 дозы вакцины «Спутник V». До Нового года в Северную столицу поступит еще пару тысяч.