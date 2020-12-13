Гинцбург назвал срок действия вакцины «Спутник V»

Гинцбург назвал срок действия вакцины &#171;Спутник V&#187;
Вакцина будет действовать около двух лет. Фото: pixabay

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках действия отечественной вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». По его словам, она действует дольше, чем препарат американского производства.

В эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube специалист заявил, что вакцина способна защитить организм привившегося человека от коронавируса на срок до двух лет. По его словам, разработанная в США вакцина Pfizer действует всего до 5 месяцев. Гинцбург уточнил, что эта информация будет проверяться экспериментальным путем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге откроют 64 пункта для вакцинации от коронавируса. Всего в город на данный момент поступили 2 тыс. 42 дозы вакцины «Спутник V». До Нового года в Северную столицу поступит еще пару тысяч.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр гинцбург вакцина от коронавируса Спутник V


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Греция продлила до 2021 года разрешение на въезд для российских туристов
Укравшему две шоколадки мужчине грозит 10 лет тюрьмы
Гинцбург назвал срок действия вакцины «Спутник V»
Один рейс задержали в Пулково в воскресенье
Сбербанк: мошенники позвонили 15 млн раз россиянам за год
Животные на Земле массово вымирают каждые 27 млн лет
В МЧС предупредили россиян, где можно запускать петарды и фейерверки
Юрист рассказал, как мошенники могут украсть деньги через QR-код