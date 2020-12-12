В Петербурге откроют 64 пункта для вакцинации от коронавируса

Власти Северной столицы планируют открыть 64 пункта для принятия вакцины от Covid-19. В город уже поступило 2 тыс. 42 дозы препарата «Спутник V».

На данный момент в городе готовы к принятию жителей 14 пунктов из планируемых 64. Об этом сообщили в пресс-службе вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева в субботу, 12 декабря.

Всего в город на данный момент поступили 2 тыс. 42 дозы вакцины «Спутник V». До Нового года в Северную столицу поступит еще пару тысяч. Более крупная поставка ожидается в январе, – до полумиллиона доз.

На следующей неделе в Петербург поступит еще одна тысяча доз препарата «Эпиваккорона» от центра «Вектор».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Ленинградская область выделит дополнительно 76,8 млн рублей на оснащение коронавирусных больниц. На эти деньги будет проведен ремонт для развертывания новых коек для пациентов с COVID-19.