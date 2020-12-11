Ленобласть выделит еще 76,8 млн рублей на оснащение ковид-больниц

Ленобласть выделит еще 76,8 млн рублей на оснащение ковид-больниц
На оснащение больниц Ленобласти выделят почти 77 млн рублей. Фото: Pixabay

Ленинградская область направит дополнительные средства на модернизацию систем и ремонт помещений в больницах, в которых лечат коронавирусных пациентов.

Как сообщили в пресс-службе областной администрации, соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Дрозденко.

Согласно документу, на дополнительное оснащение ковидных больниц уйдет 76,8 млн рублей, которые будут выделены из резервного фонда. Средства потратят на установку кислородных концентратов, обновление систем медицинского газоснабжения. Также на эти деньги будет проведен ремонт для развертывания новых коек для пациентов с COVID-19.

В частности, средства будут направлены в Ленинградскую клиническую больницу, Бокситогорскую, Сланцевскую, Всеволожскую, Гатчинскую, Кингисеппскую, Тихвинскую, Лужскую и ряд других.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве назвали предполагаемые сроки окончания пандемии коронавируса.

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