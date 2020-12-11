В Минздраве назвали предполагаемые сроки окончания пандемии коронавируса

В Минздраве назвали предполагаемые сроки окончания пандемии коронавируса
Сейчас наблюдается рост заболеваемости. Фото: Pixabay

В Минздраве предположили, что пандемия коронавируса закончится в середине 2021 года. Такие прогнозы озвучил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

Он отметил, что пандемия закончится в том случае, если станет управляемой. В этом должна помочь вакцина.

«Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», — цитирует его НСН.

По последним данным, в России выявлено 2 597 711 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 45 893 летальных исхода, полностью выздоровело 2 059 840 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России в гражданский оборот была запущена вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», разработанная центром «Вектор». Около 3 тыс. добровольцев уже получили прививки данного препарата в восьми центрах субъектов России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
коронавирус минздрав пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Шлиссельбурге в мусорном контейнере нашли изрезанное тело молодого парня
Ленобласть выделит еще 76,8 млн рублей на оснащение ковид-больниц
В Минздраве назвали предполагаемые сроки окончания пандемии коронавируса
На борьбу с непогодой в Петербурге вышли сотни машин
В Токсово спасатели тушили частный дом
Из-за нарушений санитарных правил суд в Петербурге приостановил работу кинотеатра
Смольный посмотрел в сторону смягчения ограничений: власти назвали условия
На пересечении Стачек и Ивана Черных сбили пешехода