В Минздраве назвали предполагаемые сроки окончания пандемии коронавируса

В Минздраве предположили, что пандемия коронавируса закончится в середине 2021 года. Такие прогнозы озвучил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

Он отметил, что пандемия закончится в том случае, если станет управляемой. В этом должна помочь вакцина.

«Мы будем с вами надеяться, что уже в 2021 году, в середине, мы увидим, что пандемия будет из нашей жизни уходить», — цитирует его НСН.

По последним данным, в России выявлено 2 597 711 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 45 893 летальных исхода, полностью выздоровело 2 059 840 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России в гражданский оборот была запущена вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», разработанная центром «Вектор». Около 3 тыс. добровольцев уже получили прививки данного препарата в восьми центрах субъектов России.