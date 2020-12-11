Вакцина от коронавируса центра «Вектор» поступила в Петербург

Вакцина от коронавируса центра «Вектор» поступила в Петербург
Российская вакцина от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

В России в гражданский оборот была запущена вакцина от коронавируса «Эпиваккорона», разработанная центром «Вектор».

Об этом в пятницу, 11 декабря сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с производителями вакцин, передает ТАСС.

«Вышла в гражданский оборот, и проводятся пострегистрационные клинические испытания на третьем этапе вакцины, которую производит наш научный центр «Вектор», эта вакцина имеет название «Эпиваккорона», – заявила Анна Попова.

Отмечается, что около 3 тыс. добровольцев уже получили прививки данного препарата в восьми центрах субъектов России. Более 150 добровольцев старше 60 лет привиты вакциной «Вектор». Они чувствуют себя хорошо, по словам главы Роспотребнадзора.

На данный момент препарат поступил в Москву, Санкт-Петербург, Тулу, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Росстат заявил о рекордном числе жертв от коронавируса в октябре.

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Вакцина от коронавируса центра «Вектор» поступила в Петербург