Росстат заявил о рекордном числе жертв Covid-19 в октябре

Смертность у пациентов, подхвативших коронавирусную инфекцию, в октябре выросла более, чем в два раза. За месяц скончался 22 571 человек. Это следует из опубликованных данных Росстата.

В группе пациентов, у которых новую болезнь признали основной причиной смерти, число летальных исходов составило 11 630. В 2 266 случаях вирус считался основной причиной, но необходимы дополнительные исследования.

В ведомстве также отметили, что у 1 711 человек Covid-19 был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие тех или иных болезней. А в 6 964 случаях вирус также был сопутствующим заболеванием, но он никоим образом не повлиял на наступление смерти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге смертность за ноябрь побила рекорд десятилетия. Умерших оказалось на 268 человек больше, чем в октябре.