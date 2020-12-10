В Петербурге смертность за ноябрь побила рекорд десятилетия

В Санкт-Петербурге снова выросло месячное число смертей. В ноябре 2020 года умерли 6 829 человек.

Новый показатель побил рекорд десятилетней давности. Родилось при этом 4145 человек.

Как сообщил комитет по делам записи актов гражданского населения, в октябре показатель смертности составил 6 561 человек. Таким образом, в ноябре умерших оказалось на 268 человек больше, чем в прошлом месяце.

Всего за прошедшие 11 месяцев в Петербурге умерли 6 4 540 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уровень смертности от коронавирусной инфекции в Петербурге сохраняется на прежнем уровне. За прошедшие сутки медицинские сотрудники установили смерть 79 пациентов.