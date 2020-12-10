В Петербурге за сутки умерло 79 человек от Covid-19

В Северной столице уровень смертности от коронавирусной инфекции сохраняется на прежнем уровне. За прошедшие 24 часа медицинские сотрудники установили смерть 79 пациентов.

Данные об этом появились в четверг, 10 декабря, в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в России. Отмечается, что за весь период пандемии в Петербурге скончались 6 тыс. 109 человек.

Кроме этого, помимо печальной статистики есть те, кто смогли победить инфекцию. За последние 24 часа выздороветь смогли 1 тыс. 918 человек. За весь период пандемии 91 тыс. 808 петербуржцев оправились от болезни.

Напомним, что новая инфекция появилась 31 декабря 2019 года в Китае. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию с болезнью эпидемией уже 11 марта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что ребенок из Италии переболел коронавирусом еще до вспышки в Китае.

Новую коронавирусную инфекцию нашли в анализах 4-летнего мальчика из Милана, которые были взяты в начале декабря 2019 года. Вспышка коронавируса в Ухане была объявлена только 31 декабря.