Ребенок из Италии переболел коронавирусом еще до вспышки в Китае

Новую коронавирусную инфекцию нашли в анализах 4-летнего мальчика из Милана, которые были взяты в начале декабря 2019 года. Вспышка коронавируса в Ухане была объявлена только 31 декабря.

Как сообщает агентство ANSA, ссылаясь на исследование Государственного университета Милана, мальчик пожаловался на первые симптомы — кашель и насморк — 21 ноября прошлого года. Спустя некоторое время его привезли в отделение скорой помощи, а еще через несколько дней на теле ребенка появились высыпания. Врачи подумали, что это корь, и провели тестирование.

Тогда в Италии никто не знал о коронавирусе и врачи поставили ребенку диагноз корь. Отметим, что вспышка нового коронавируса в Ухане была объявлена китайскими властями лишь 31 декабря 2019 года.

И только недавно исследователи проверили мазок из носоглотки того мальчика, в результате чего стало ясно, что он переболел коронавирусом.

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