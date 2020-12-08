Роспотребнадзор прокомментировал угрозу вспышки неизвестной болезни в Индии

На исследование в лабораторию судебно-медицинской экспертизы были направлены образцы воды, продуктов питания и крови. Фото: pixabay

На исследование в лабораторию судебно-медицинской экспертизы были направлены образцы воды, продуктов питания и крови. Фото: pixabay

В России не зарегистрировано случаев заболевания с такими же симптомами, как у пациентов с неизвестной болезнью в Индии.

Вспышка недуга в городе Элуру и его окрестностях началась в минувшее воскресенье, 6 декабря. Как сообщили в Роспотребнадзоре, с того дня ситуация в стране отслеживается.

Россиянам, находящимся на территории этой страны, рекомендовали исключительно бутилированную воду, а также напомнили о соблюдении правил гигиены при употреблении пищи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Индии люди начали умирать от неизвестной болезни. Все пациенты жаловались на сильную головную боль, головокружение и периодическую потерю сознания. Кроме того, у них наблюдались признаки эпилептических припадков. Тесты на коронавирус у всех заболевших оказались отрицательными.