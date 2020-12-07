В Индии люди начали умирать от неизвестной болезни

На исследование в лабораторию судебно-медицинской экспертизы были направлены образцы воды, продуктов питания и крови. Фото: pixabay

На исследование в лабораторию судебно-медицинской экспертизы были направлены образцы воды, продуктов питания и крови. Фото: pixabay

В Индии более 350 жителей заразились неизвестной болезнью. Тесты на коронавирус у всех пациентов оказались отрицательными.

В течение нескольких последних дней в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш более 350 человек были госпитализированы в связи с недиагностированной болезнью. Один из них скончался.

Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на India TV, все пациенты жаловались на сильную головную боль, головокружение и периодическую потерю сознания. Кроме того, у них наблюдались признаки эпилептических припадков.

К настоящему моменту более 180 человек уже выписали, около 160 остаются на лечении. Представители местных властей полагают, что массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или из-за употребления испорченных продуктов питания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр штата в Индии заразился коронавирусом после прививки.