В Индии люди начали умирать от неизвестной болезни

В Индии более 350 жителей заразились неизвестной болезнью. Тесты на коронавирус у всех пациентов оказались отрицательными.
В течение нескольких последних дней в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш более 350 человек были госпитализированы в связи с недиагностированной болезнью. Один из них скончался.
Как сообщили «РИА Новости» со ссылкой на India TV, все пациенты жаловались на сильную головную боль, головокружение и периодическую потерю сознания. Кроме того, у них наблюдались признаки эпилептических припадков.
К настоящему моменту более 180 человек уже выписали, около 160 остаются на лечении. Представители местных властей полагают, что массовое заражение могло произойти в результате загрязнения воздуха или из-за употребления испорченных продуктов питания.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр штата в Индии заразился коронавирусом после прививки.