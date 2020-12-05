Министр штата в Индии заразился коронавирусом после прививки

Вакцина от коронавируса начинает действовать после введения двух ее компонентов с интервалом в 28 дней. Фото: pixabay

Вакцина от коронавируса начинает действовать после введения двух ее компонентов с интервалом в 28 дней. Фото: pixabay

Индийский министр подхватил коронавирусную инфекцию после того, как получил вакцину от COVID-19 местного производства.

В Индии глава министерств внутренних дел и здравоохранения штата Харьяна Анил Видж рассказал в своем Twitter, что получил положительные результаты теста на коронавирус. При этом, незадолго до этого он прошел вакцинацию от коронавируса препаратом Covaxin, которую создала индийская компания Bharat Biotech.

Анил Видж написал, что был госпитализирован в больницу. Он также предупредил всех, кто контактировал с ним, о необходимости пройти тестирование на коронавирус.

В компании Bharat Biotech заявили, что вакцина от коронавируса начинает действовать после введения двух ее компонентов с интервалом в 28 дней. При этом нужный эффект достигается спустя две недели после второй дозы, передает «Газета.ru».

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