Коронавирус мутировал и научился обходить антитела

Одна из мутаций могла замаскировать вирус от антител, а другие выборочно ускользали от них. Фото: pixabay.com

Одна из мутаций могла замаскировать вирус от антител, а другие выборочно ускользали от них. Фото: pixabay.com

Американские ученые выяснили, что появилась мутация SARS-CoV-2, против которой бессильны антитела. Инфекция способна «ускользать» от распознавания антител, которые организм выработал во время заболевания.

Специалисты из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона изучили все известные мутации коронавируса, предотвращающие связывание трех моноклональных антител.

Стало ясно, что некоторые из мутаций касались белкового сегмента под названием рецептор-связывающий домен (RBD). Вирус использует этот рецептор для проникновения в клетки. Одна из мутаций могла замаскировать вирус от антител, а другие выборочно ускользали от них.

Ученые уверяют, что некоторые мутации зачастую наблюдаются у зараженных пациентов. Мутацию, которая противостоит всем антителам, замечали у больных в Дании и Нидерландах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что названы отличия рецидива от повторного заражения коронавирусом.