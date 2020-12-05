Названы отличия рецидива от повторного заражения коронавирусом

Названы отличия рецидива от повторного заражения коронавирусом
Коронавирусом можно заразиться повторно Фото: pixabay.com

Повторное заражение вирусом подтверждается при исследовании геномов. Доказательством повторной болезни являются различия между первым и вторым штаммами.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на ведущего эксперта Центра молекулярной диагностики СМDЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаила Лебедева, основным фактором повторного заражения является состояние иммунной системы в период повторной встречи с возбудителем.

Кроме этого, эксперт отметил, что организм вырабатывает необходимые антитела различных классов при заболевании инфекцией. По ним можно определить факт заражения. Также можно выделить и формирование стойкого иммунитета по иммуноглобулину G (IgG).

«Многие применяемые сегодня тесты выявляют антитела к нуклеокапсидному белку N, что является маркером перенесенной инфекции (но не наличия иммунной защиты). Защитной (нейтрализующей) функцией обладают другие антитела — IgG к S-белку (спайк-белку), а точнее к его рецептор-связывающему домену (RBD). Лабораторные тесты по определению IgG к S-белку сегодня вполне доступны, именно они позволяют судить о наличии защитного иммунитета», – заявил Михаил Лебедев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что масштабная вакцинация против коронавируса стартует в Москве.

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