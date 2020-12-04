Масштабная вакцинация от коронавируса стартует в Москве

Масштабная вакцинация от коронавируса стартует в Москве
Вакцина. Фото: pixabay.com

В субботу, 5 декабря в Москве стартует масштабная вакцинация от коронавируса.

В первую очередь привиться смогут москвичи, которые ежедневно по работе контактируют с большим количеством людей: работники медицинских и образовательных учреждений, городских социальных служб.

Согласно данным московских властей, заявку на вакцинацию подали уже 5 тыс. человек.

По последним данным, в России с начала пандемии зафиксировано 2 402 949 случаев коронавируса, 42 176 человек умерли, а выздоровело 1 888 752 пациента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.

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