В США выявили более 10 млн зараженных коронавирусом

В США выявили более 10 млн зараженных коронавирусом
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

С каждым днем количество заболевших растет. Эпидемиологическая обстановка остается неблагополучной.

В США зафиксировали более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил университет Джонса Хопкиса, который ведет подсчеты на основе данных из открытых источников.

Напоминаем, что Америка занимает первое место по количеству заболевших инфекцией – там проживает одна пятая часть всех выявленных случаев в мире. Летальных исходов в США – более 237,8 тысяч человек.

В России тем временем заболеть успели 1,79 миллионов человек, количество смертей из-за коронавируса составляет более 30 тысяч пациентов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ВОЗ считают, что пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации. На данный момент во всем мире заразились 50 миллионов людей.

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статистика США


 

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