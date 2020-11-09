В ВОЗ считают, что пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации

В ВОЗ считают, что пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

На данный момент во всем мире заразились 50 миллионов людей.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал, что пандемия вышла за рамки чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что эпидемиологическая обстановка ухудшается. Гебрейесус добавил, что из-за происходящего врачи были вынуждены позабыть о борьбе с другими заболеваниями, что негативно сказывается на здравоохранении. Глава ВОЗ призвал рассматривать вакцину от коронавируса как глобальное благо.

Напоминаем, что больше всего зараженных зарегистрировано в США, Индии и Бразилии. В общей сложности во время пандемии скончались 1,2 миллиона человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Смольном планируют ужесточить ограничения из-за ухудшения ситуации по COVID-19.

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